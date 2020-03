Le sue condizioni non erano buone, tanto da essersi rivolta ai medici dell’ospedale universitario di Pittsburgh, in Pennsylvania, per un possibile trapianto di fegato. Sebbene giurasse di non aver mai bevuto, alla donna 61enne era stato consigliato di risolvere i suoi problemi di alcolismo, dati gli alti livelli di etanolo rilevati nelle urine.

Dopo aver analizzato la situazione più in profondità, i dottori hanno infine scoperto una rara sindrome in grado di innescare, nella vescica della paziente, la produzione di alcol, nonostante non fosse mai stato effettivamente consumato.

Etanolo prodotto dalla fermentazione

Pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Internal Medicine, lo studio dell’Università di Pittsburgh si sofferma su quello che sembra essere il primo caso provato di sindrome della fermentazione a livello urinario. Un tipo analogo di sindrome era già conosciuto ed è legato alla fermentazione intestinale, una condizione medica rara in cui si produce etanolo tramite la fermentazione degli amidi all’interno del sistema digestivo.

Nel caso in questione, invece, il lievito presente nella vescica andava ad interagire in maniera più marcata con gli zuccheri, anche a causa del diabete di cui soffriva la donna. La reazione dava così origine all’etanolo che, non venendo assorbito nel flusso sanguigno, non portava ad alcuna sensazione di intossicazione o stordimento.

Una vicenda che serve da insegnamento

I medici sottolineano come attualmente non esista una vera cura per questa malattia, che in futuro potrebbe essere trattata con una combinazione di farmaci antifungini e probiotici. La donna 61enne, purtroppo, non ha risposto positivamente a tali terapie ed è stata messa in lista per un trapianto di fegato.

Kenichi Tamama, uno degli autori dello studio, ritene che la vicenda possa servire da insegnamento, sia dal punto di vista scientifico, sia per evitare diagnosi sbagliate ai futuri pazienti: “In special modo per quanto riguarda i trapianti di fegato o l’abuso di alcol, è importante per i medici riconoscere questa rara patologia – ha detto alla CNN – Come ha dimostrato questo caso, i risultati dei test di laboratorio possono essere fraintesi”.