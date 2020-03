Una storia drammatica quella che arriva da Camaiore, un comune italiano in provincia di Lucca, in Toscana. Secondo quanto ricostruito sinora dai Carabinieri un ragazzo di 29 anni di origine ucraina avrebbe chiamato il 112 confessando di aver appena ucciso la madre di 49 anni.

Lucca, accoltella la madre dopo una lite

Una notizia drammatica quella che arriva da Lucca. Al momento sono davvero pochissimi gli elementi in mano ai Carabinieri giunti sul luogo dopo la chiamata di un ragazzo di 29 anni che al telefono avrebbe confessato di aver ucciso la madre. Dapprima ci sarebbe stata un’accesa lite tra madre e figlio tra le mura familiari, un appartamento di circa 40 metri quadri.

Morta la madre, l’accusa di omicidio volontario

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dapprima il 29enne avrebbe colpito la madre con un oggetto, presumibilmente un posacenere. Solo in un secondo momento sempre il 29enne, impugnando un coltello da cucina l’avrebbe poi pugnalata a morte. Resosi conto dell’accaduto, il 29enne avrebbe successivamente chiamato il 112 per confessare l’omicidio. Messo in stato di fermo dai carabinieri, sul 29enne pende ora l’accusa di omicidio volontario.