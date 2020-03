Carlo Calenda rinuncia ad andare in televisione, quantomeno da un punto di vista pratico: non sarà infatti ospite in studio nel programma L’Assedio di Daria Bignardi, bensì sarà collegato da casa per salvaguardare la salute di sua moglie, immunodepressa, dal rischio di un contagio da Coronavirus.

In isolamento per proteggere la moglie

Il Paese si trova davanti a un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti e per la quale era palesemente impossibile essere preparati. Così, mentre la classe di governo cerca affannosamente soluzioni sia per non far crollare l’economia, sia per sostenere un’eventuale epidemia, c’è chi sul fronte personale sente il problema molto più vicino che altri. Tra questi anche Carlo Calenda, che ha dichiarato a Repubblica: “Mia moglie è immunodepressa per le conseguenze di un trapianto di midollo in seguito a una leucemia dunque devo usare criteri molto prudenziali”.

La moglie di Calenda è Violante Guidotti Bentivoglio: la donna ha avuto recentemente una recidiva da leucemia ed è stata sottoposta a trapianto, per cui è in una situazione di immunodepressione.

Calenda è in quarantena da alcuni giorni

Carlo Calenda si era esposto qualche giorno fa sulla quarantena che lui stesso sta mantenendo: “Attualmente sono in quarantena per due settimane, come i deputati italiani del Nord, ma io ho fatto un evento a Padova e quindi conta anche questo“.

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, qualche giorno fa ha parlato dei provvedimenti presi contro il coronavirus: “Non vogliamo che il Parlamento si blocchi. Ecco perché intorno all’attività legislativa e propriamente parlamentare non vogliamo che ci siano delle condizioni che possano mettere a rischio tutto questo. Vogliamo partecipare con gli altri ad affrontare un’emergenza che riguarda i nostri cittadini, e sappiamo che come avviene in tutti i Paesi questo preveda delle misure che devono essere rispettate“.