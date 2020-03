Stop agli interventi chirurgici in alcune regioni, ad eccezione delle urgenze salvavita e delle operazioni a malati oncologici.

La disposizione è stata decretata dalla Regione Piemonte e dalla Toscana.

A decidere di rimandare in futuro tutti gli interventi non salvavita né oncologici in Piemonte è stata l’unità di crisi Covid-19.

Stop per prevenire i contagi

Il sito ufficiale della regione Piemonte ha diffuso un comunicato con gli ultimi numeri aggiornati su contagi, facendo presente che le strutture ospedaliere intendono agire nell’ottica di ridurre le possibilità di contagio: “Si dispone la sospensione degli interventi chirurgici ordinari e gli interventi sanitari che implichino l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico”.

Una delle regioni con maggior numero di contagi

Il Piemonte è una delle regioni in cui si sono contati più contagi: in tutto sono 97 le persone risultate positive al test, con un picco nell’astigiano (con 41 casi), 24 casi nell’alessandrino, 16 in provincia di Torino, 5 nel Verbania Cusio Ossola 3 a Novara e 5 nel Vercellese.

Provvedimenti per il pronto soccorso

Provvedimenti presi anche per i pronto soccorso: quello di Novi Ligure, dati i casi positivi riscontrati, resterà chiuso, mentre sono aperti quelli di Chivasso e Biella. A Tortona il pronto soccorso verrà riconvertito in COVID-Hospital.

Provvedimenti anche in Toscana

Sono stati presi seri provvedimenti anche in Toscana. Il Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi ha detto in conferenza stampa: “Dobbiamo tutelare la risorsa ospedaliera chiediamo che all’ingresso degli ospedali ci sia infermiere che verifica stato di salute e misura la febbre, e qualora questa persona manifestasse sintomi influenzali non lo facciamo entrare. Con questo provvedimento riduciamo a un quarto l’attività degli ospedali“.