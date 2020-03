L’emergenza Coronavirus continua e a farne le spese sono anche i programmi tv trasmessi in diretta. Da settimane infatti, le trasmissioni in diretta vengono mandate in onda senza la presenza del pubblico.

La Corrida di Carlo Conti cancellata

Il caso Coronavirus per il momento non sembra fermarsi. Dopo l’annuncio delle chiusure delle scuole fino al 15 marzo, arriva la notizia della cancellazione del programma Rai La Corrida, condotto da Carlo Conti. L’annuncio è stato rilasciato dal blog di Davide Maggio. Non è la prima trasmissione a prendere provvedimenti per via dell’emergenza Coronavirus. Vari programmi, come Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e L’Assedio di Daria Bignardi, hanno deciso di continuare la messa in onda a porte chiuse: senza pubblico.

Diversa la decisione presa dalla Rai per il programma di Carlo Conti. In questo caso la presenza del pubblico è inderogabile. È il pubblico stesso parte integrante e imprescindibile della struttura dello show, sono gli spettatori a fare la parte della giuria e la loro assenza intaccherebbe la riuscita dello storico talent. A prendere il posto de La Corrida sarà uno speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa. Probabilmente rivedremo le esilaranti performance dello spettacolo condotto da Conti nelle prossime settimane.

La prima serata Mediaset

La stessa sorte potrebbe toccare anche al serale di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso si tratta di un talent trasmesso in diretta dove, l’assenza del pubblico, minerebbe la riuscita del programma stesso. Al momento non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali in merito. Più fortunato è il programma C’è posta per te, che ormai da anni tiene compagnia agli italiani il sabato sera. Essendo registrata, la puntata prevista in onda questa settimana è già pronta e vedrà come ospite proprio Carlo Conti, chiamato in trasmissione dai suoi colleghi e amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

