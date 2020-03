Federica Panicucci pronta alle nozze con il compagno, Marco Bacini: la rivelazione arriva dalle colonne del settimanale Oggi, a cui la conduttrice ha parlato dei progetti all’orizzonte e della favola d’amore che la vede protagonista.

Federica Panicucci e Marco Bacini presto sposi?

In una recente intervista esclusiva al settimanale Oggi, Federica Panicucci ha parlato del suo rapporto con il compagno, Marco Bacini, e del proposito di matrimonio all’orizzonte.

La conduttrice 52enne sarebbe pronta all’altare, forte di un sentimento che le ha restituito la dimensione di una favola d’amore che sembra procedere a gonfie vele.

Le dolci parole per il compagno

Che per la conduttrice questo sia un momento d’oro sul fronte sentimentale non ci sono dubbi, anche perché, spesso, ha parlato della sua storia d’amore e della straordinaria intesa con il suo Marco Bacini.

Proprio di lui, ormai inseparabile compagno, ha parlato a cuore aperto, svelando alcune pillole di vita privata dal sapore romantico: “Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno“.

A detta di Federica Panicucci, dunque, il sogno del grande amore si sarebbe materializzato nel nome di Marco Bacini, con cui l’intesa sembra davvero solida e inossidabile: “Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo“, ha dichiarato al settimanale che l’ha intervistata.

Tornare ad amare dopo una separazione

Federica Panicucci ne aveva già parlato al Corriere, e ha ribadito la sua posizione sulla possibilità di tornare ad amare dopo la separazione, concedendo al proprio cuore una nuova opportunità. Al quotidiano aveva confessato la sua ‘formula per la rinascita’: “Serve coraggio e una presa di coscienza di ciò che desideri. Per me è stato un percorso lento, ma mi ha portato a decidere per il meglio“.

Dopo la fine della sua relazione con Mario Fargetta, la conduttrice avrebbe affrontato un percorso interiore che l’ha portata a una nuova consapevolezza: “Molte donne – ha dichiarato a Oggi – pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Federica Panicucci, dimensioni modificate