Viene registrato un calo rispetto ai dati raccolti dall’Istat nel 2017 ma allo stesso tempo un aumento se si tengono a mente solamente i dati relativi ai femminicidi. Rese pubbliche le recentissime analisi dell’Istat sui report relativi agli omicidi volontari con dati desunti direttamente dalle banche dati del Ministero dell’Interno, dall’SDI (Sistema di indagine) e dal database della Direzione centrale della polizia criminale.

Dal 2017 al 2018: diminuiscono gli omicidi

L’anno di riferimento del report reso pubblico dall’Istat riguarda il 2018 e per parlare di “calo” in riferimento agli omicidi commessi la comparazione avviene tenendo conto dei dati resi pubblici relativi all’anno 2017. Secondo quanto proferito dall’Istat – Istituto nazionale di statistica – sono stati 345 gli omicidi commessi nel 2018, 12 in meno rispetto al 2017.

Un calo dunque generale al cui interno però è possibile denotare un aumento. Entrando nel merito delle vittime e del sesso, nel 2018 sono stati 212 gli omicidi che hanno riguardato gli uomini (22 in meno rispetto al 2017) e 133 quelli che hanno riguardato vittime donne, 10 in più rispetto ai 123 del 2017.

8 donne su 10 conoscevano l’assassino

Concentrandoci sempre su questo aspetto dei dati Istat e prendendo in analisi i femminicidi, delle 133 donne uccise nel 2018 “più dell’80% è stata vittima di una persona conosciuta. In particolare, nel 54,9% dei casi dal partner attuale o dal precedente, un dato in aumento dallo scorso anno“. Il 47,4% delle donne uccise nel 2018 (63 su 133) sono state uccise dal partner attuale; 10 le donne su 133 (il 7,5%) sono state uccisa da un partner precedente.

I femminicidi prevalentemente negli ambienti familiari

Delle 133 donne uccise nel 2018, 33 sono morte per mano di un parente (il 24,8%), solo per il restante 12,5% l’autore era uno sconosciuto mentre per il 6,8% l’autore dell’omicidio era una persona non identificata. Diversa ancora invece la situazione per quanto riguarda gli omicidi che hanno avuti per vittime uomini. Mentre i femminicidi sembrano avvenire prevalentemente negli ambienti domestici, le vittime maschili si collocano al di fuori delle mura familiari, negli ambienti pubblici e il 37,7% di loro ha perso la vita per mano di uno sconosciuto; il 33% per mano di un autore non identificato.