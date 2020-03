La showgirl svizzera, ospite di Piero Chiambretti a #CR4, racconta della sua vita e rivela come Vittorio Feltri l’abbia aiutata in uno dei suoi momenti più bui.

Michelle Hunziker e la setta di Clelia

Arrivata in Italia, Michelle ha dovuto rimboccarsi le maniche e cercare lavoro in una realtà che non era la sua. Si trovava lontano dal luogo che l’aveva vista crescere ed era sola. Questo cambio di vita l’aveva scombussolata e resa piuttosto insicura. Così la setta della pranoterapeuta Clelia aveva trovato terreno fertile: l’avevano convinta del fatto che stesse per morire. La Hunziker ci è cascata e sono iniziati i vari processi di “purificazione”. Fino al momento in cui Michelle trova la forza per dire basta e allontanarsi definitivamente. Non è stato un percorso facile, i continui ricatti di morte la destabilizzavano continuamente. Come ha raccontato in passato senza aiuto non sarebbe riuscita ad uscirne, e più volte ha ringraziato personalità come Enzo Biagi e Antonio Ricci.

Il turno di Vittorio Feltri

Nell’ultima punta di #CR4 La Repubblica delle Donne, nel salotto di Piero Chiambretti, la showgirl ha rivelato di dover dire grazie anche al direttore di Libero Vittorio Feltri. Un suo articolo le ha dato la forza di rialzarsi: “Ho sempre detto che ho una grande gratitudine nei confronti di Vittorio. In un periodo in cui c’era la caccia alle streghe nei miei confronti, l’unico ad aiutarmi fu proprio lui con un bellissimo articolo, facendomi respirare un attimo”. La loro è un’amicizia nata grazie ad amici comuni, Feltri, anche lui ospite di Chiambretti, racconta: “Ci siamo conosciuti tramite un nostro amico che fa il vino, Michelle aveva qualche problema in quel periodo e abbiamo cercato di darle una mano”.

Stando a quanto dice lo stesso direttore di Libero, la storia d’amore tra la Hunziker e il rampollo della famiglia Trussardi è nata proprio grazie a lui. Durante la puntata del 16 febbraio de La Repubblica delle Donne, Feltri ha rivelato un simpatico aneddoto: “Ero in ristorante da lui– Tomaso Trussardi – quando arriva Michelle che è una mia amica da molto tempo. Vado a salutarla e dico a Tomaso di venire con me. Gliela presento e intanto gli do un po’ di gomito come a dire ‘cerca di…’. Poi si sono scambiati i numeri di telefono, insomma ho avviato una pratica destinata a finire bene”.

