Per la prima serata di oggi, 5 marzo 2020, in tv si prospettano diversi appuntamenti che spaziano dalle fiction ai film, passando per i programmi di approfondimento sui temi di attualità. Vediamo nel dettaglio le proposte delle varie emittenti.

Stasera in tv: Don Matteo sostituisce il match di Coppa Italia

L’emergenza Coronavirus ha imposto un cambio di programma alla rete ammiraglia Rai. Dopo l’annullamento della partita di Coppa Italia Juventus-Milan, il 4 marzo scorso, altro stop all’orizzonte: salta il match previsto per questa sera, 5 marzo 2020, tra Napoli e Inter al San Paolo.

Cosa andrà in onda al posto dell’incontro di calcio tanto atteso? Su Rai 1 tornerà Don Matteo 12, in prima visione con l’episodio “Non dire falsa testimonianza”. La fiction con Terence Hill sarà trainata dal game show preserale di Amadeus, Soliti Ignoti, che avrebbe dovuto saltare il suo appuntamento quotidiano proprio per lasciare spazio alla partita di calcio.

Su Rai 2 il film Pompei, regia di Paul W. S. Anderson, che andrà a sostituire 90 minuti in Paradiso. Su Rai 3 andrà in onda In arte Ornella, che prenderà il posto inizialmente destinato al film Carol.

Mediaset tra Dritto e Rovescio e Le Iene Show

Il palinsesto Mediaset, invece, riserva anzitutto il consueto appuntamento con Paolo Del Debbio e il suo format Dritto e Rovescio, in prima serata su Rete 4. Su Canale 5 i telespettatori potranno vedere il film Poveri ma ricchi, mentre su Italia 1 spazio a Le Iene Show.

Su La 7, torna l’appuntamento con Corrado Formigli e il suo programma Piazza Pulita, mentre Tv8 propone il film Nessuno mi può giudicare. Infine, Anna and the King sarà il film in onda nel prime time di Nove, mentre per gli amanti di MasterChef 9, l’attesissimo appuntamento con la finale del famoso cooking show è previsto proprio per questa sera, su Sky Uno, dove verrà fuori il nome del vincitore della nuova edizione italiana.