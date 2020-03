Tina Cipollari furiosa contro uno spettatore presente nello studio di Uomini e Donne: la lite esplosa davanti alle telecamere ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi. Parole grosse da parte dell’opinionista, che non ha digerito un’affermazione dell’uomo.

Tina Cipollari criticata per il peso

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 4 marzo scorso, Tina Cipollari si è scagliata contro un signore del pubblico, sostenitore di Gemma Galgani. L’uomo è stato chiamato in causa dalla Vamp a inizio puntata, in merito a presunte offese sull’aspetto fisico dell’opinionista.

“Io sono stata offesa da questo qui, deve uscire subito“, ha dichiarato la Cipollari rivolgendosi a Maria De Filippi. Pochi minuti dopo, la conduttrice è stata costretta a intervenire per placare gli animi sempre più accesi.

“Che sei venuto, alla sagra del cinghiale?“: è con questa domanda pungente che l’opinionista si è rivolta all’uomo seduto in studio, mentre la conduttrice cercava di fermarla.

Il riferimento è a una frase che non è andata giù alla protagonista dello show: “Tu non ci arrivi a 70 anni se continui così“. L’uomo ha ribadito la sua posizione: “Quello che ho detto l’altra volta è la verità. Tu a 70 anni non ci arrivi, magari fino a 80 anni arrivi, io intendevo per il fisico“.

La rabbia dell’opinionista

La rabbia dell’opinionista è esplosa senza freni, davanti alle parole poco compiacenti del suo interlocutore. L’uomo ha dichiarato che una donna con il peso di Tina Cipollari fa più fatica ad arrivare a 70 anni nelle condizioni fisiche di una persona come Gemma Galgani: “Tina ha la tendenza ad ingrassare, non arriverà mai a quell’età come lei“.

È a questo punto che la Vamp non ha trattenuto la sua furia e, tra scongiuri e botta e risposta, ha esclamato: “Vieni a pesarti tu”. Lo spettatore si è sottoposto alla prova bilancia, non prima di aver definito la Cipollari “invidiosa di Gemma” perché “lei è una donna eccezionale“.

La reazione della storica opinionista del dating show è stata fulminea e senza troppi peli sulla lingua: “Una donna eccezionale? Ma vaf******o va’, ma questo chi l’ha fatto entrare? Mandatelo via!“.

