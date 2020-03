Diventata nota al grande pubblico per la conduzione della trasmissione di cronaca nera, Quarto Grado, al fianco di Gianluigi Nuzzi, scopriamo assieme alcune curiosità sulla nota giornalista Alessandra Viero.

Chi è Alessandra Viero

Classe 1981, Alessandra Viero è nata a Sandrigo in provincia di Vicenza. Dopo aver concluso il liceo si è laureata in giurisprudenza per poi diventare una giornalista professionista nel 2006 in seguito alla collaborazione con testate giornalistiche come Il Corriere del Veneto. Nel 2008 è approdata a Mediaset dove è diventata conduttrice di Tgcom 24.

Nel 2010, poi, riceve il Premio Penna D’oca, con il merito di “aver affrontato tutti gli aspetti umani ed economici di quei giorni terribili” in riferimento alle alluvioni che proprio in quell’anno hanno devastato il territorio veneto. Dal 10 giugno 2013 è entrata a far parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale delle 12.25 su Italia 1. Dal 4 ottobre dello stesso anno, inoltre, conduce Quarto Grado su Rete 4, per poi affiancare dal 2014 Gianluigi Nuzzi nel nuovo programma estivo di cronaca di Canale 5 Segreti e delitti.

Alcune curiosità sulla giornalista

Tra le giornaliste più apprezzate e seguite del panorama nostrano, la Viero è una donna che nella vita privata coltiva diverse passioni. Una di queste è la cucina, come è facile intuire dai vari scatti di piatti gustosi condivisi sui social. Tifosa della Roma e fan di Emma Marrone, tra le figure del giornalismo che più ammira vi è Lilli Gruber.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, dovete sapere che Alessandra Viero è molto riservata e pertanto di lei si sa ben poco. L’unica cosa certa è che nel marzo del 2017 è diventata mamma del piccolo Roberto Leone. Sui social la giornalista condivide spesso alcune foto che la ritraggono proprio col suo bambino, oltre ovviamente a foto in compagnia di amici e colleghi. Durante la gravidanza Aessandra Viero era stata sostituita nella conduzione di Quarto Grado da Elena Tambini.