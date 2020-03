La relazione tra Renae e il ragazzo, chiamato Brayden Spiteri è proseguita per due anni, dal 2011 al 2013, data in cui lei si è suicidata. Erano innamorati o almeno lei raccontava di esserlo molto. Sognava addirittura di sposare quell’uomo che anche solo attraverso il web l’aveva fatta sentire speciale.

I due si sono scambiati più di 11.000 messaggi, comprese foto che denotavano una certa intimità tra loro. In realtà dietro a quel profilo, si sarebbe celata un’amica della giovane di Sidney. La verità sarebbe venuta a galla solo dopo la morte della ragazza. Quest’ultima, infatti, si è tolta la vita dopo che il suo fidanzato social aveva deciso di lasciarla.

Ancora nessuna condanna per l’amica

La ragazza non è stata ancora condannata. Sono passati 7 anni ormai e la famiglia di Renae chiede a gran voce giustizia. Dopo aver scoperto la verità, i genitori hanno sporto denuncia nei confronti dell’amica, chiedendo che fosse processata per istigazione al suicidio. Poco dopo le accuse, la ragazza ha spiegato cosa l’avrebbe spinta a creare un profilo falso e ingannare Renae per tutto quel tempo.

Secondo quanto messo agli atti la giovane avrebbe confessato di essere stata innamorata della ventenne e che fingersi un ragazzo era l’unico modo per stare insieme a lei. Tuttavia ancora nulla di concreto dal punto di vista giudiziario. La madre, secondo quanto riporta il The Sun, ha dichiarato: “Siamo stati derubati, 7 anni abbiamo aspettato questo momento e non abbiamo niente”, riferendosi alla mancata condanna nei confronti della ragazza.

Catfishing, ovvero creare false identità social

Questa pratica è molto diffusa nel mondo. Rubare l’identità di qualcuno o crearne una che non ci appartiene prende il nome di catfishing. Lo scopo è far credere agli altri che siamo chi, in realtà, non siamo. Il meccanismo è semplice: si rubano, letteralmente, foto altrui, si inventano storie di vita e si creano false identità.

Approfondisci:

Profili “fake” e falsi status sono reato ai sensi del Codice Penale