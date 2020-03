Da città simbolo del boom economico-produttivo a contemporanea Berlino divisa in due da un muro che sfianca la società. È il caso di Tianjin, città del distretto di Heping dove, per limitare i serpeggianti contagi, il governo ha eretto un muro che divide la città in due. Il New York Times l’ha battezzata la “Grande Muraglia Blu”, ed è uno dei nuovi simboli della lotta al Coronavirus.

Un muro per limitare i contagi

A diffondere la notizia è il New York Times, che racconta la storia di questa città che aveva visto negli ultimi anni esplodere le sue attività economiche e industriali e che adesso rischia di regredire sensibilmente. Il governo ha infatti deciso di appropriarsi della torrenziale produzione di lamiere blu, che è andata al distretto di Heping. La città è stata divisa, i cittadini non circolano: questo significa che i consumatori non vanno dai fornitori, i rapporti commerciali sono impossibili e così anche quelli umani.

Un muro che divide una vita dall’altra

Difficile dire fin da ora che costo sociale ed economico avrà un provvedimento di questo tipo, ma è il New York Times a sottolineare come l’assurdità della cosa stia nel fatto che il Paese che per decenni ha lavorato (partito comunista in prima linea, ovviamente) per essere unito, ora si trovi a doversi parcellizzare con dei muri fittizi per potersi salvare. Il caso di Tianjin non è il primo: a gennaio ad Hubei, il distretto dove è esplosa l’epidemia, erano stati costruiti muri simili, per il contenimento della popolazione di 6 villaggi.

D’altronde nell’Hubei il governo ha letteralmente chiuso in casa i cittadini, con divieto di uscita per 11 milioni di abitanti. Difficile considerare gli effetti a lungo termine di provvedimenti del genere, che da una parte stanno aiutando a non decimare la popolazione, e dall’altro bloccano un economia che sta già vivendo i primi sintomi d un crollo.