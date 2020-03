Nessun segno di pace in vista tra le ex veline (e amiche) Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Dopo una pesante lite, le cui cause sono ancora confuse, pare che sia più difficile del previsto far tornare il sereno sulla coppia. Entrambe non sembrano intenzionate a cedere.

Le veline avrebbero litigato per una società in comune

Le voci più diffuse parlano di una lite dovuta a motivi lavorativi. Pare, infatti, che le ex veline avessero deciso di aprire una palestra a Los Angeles, luogo di residenza della Canalis. Invece, la Corvaglia, dopo essersi legata all’agente immobiliare Alessandro Viani, ha deciso di tornare stabilmente in Italia, mandando a monte tutti i piani. Alla fine, dopo l’episodio, anche Elisabetta ha deciso di rinunciare alla gestione della società, data in affido a terzi.

Canalis: “I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità”

Le uniche frasi rilasciate dalle dirette interessate provengono dalla bocca di Elisabetta Canalis, protagonista del nuovo numero di Grazia, a cui ha rilasciato un’intervista. Anche se la velina ha cercato in tutti i modi di evitare l’argomento, alla fine si è limitata a dire che “i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”, riporta l’intervista Il Giornale. Per lei, non sarebbe così facile abbattere muri così difficili da buttare giù, come quello costruito tra lei e l’amica. Poi, più nessuna dichiarazione a riguardo, per paura, dice, di essere travisata.

Canalis-Corvaglia, un’amicizia lunga vent’anni

Difficile pensare che le cose non possano sistemarsi, visto il legame che tiene unite le due showgirl da vent’anni. Insieme, infatti, erano state il volto del programma satirico di Antonio Ricci dal 1999 al 2002, divenendo una delle coppie televisive più famose. In seguito, pur non lavorando più insieme, avevano mantenuto un’amicizia tale che spesso i paparazzi le ritraevano in coppia, negli stessi posti. Tra l’altro, la Corvaglia ha compiuto da poco 40 anni e pare che la Canalis fosse assente al party e che non le abbia nemmeno fatto gli auguri di compleanno.

