La notizia di un Fabio Fulco innamorato era già stata rilasciata qualche tempo fa, ma per la prima volta è lo stesso Fulco a rilasciare delle foto in compagnia di Veronica Papa.

Fulco di nuovo innamorato

L’attore di origini napoletane, dopo la fine della storia con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, durata ben 12 anni e iniziata nel dietro le quinte di Ballando con le stelle, ha finalmente ritrovato l’amore. La separazione con la Chiabotto non è stata tre le più semplici, ma da qualche mese sembra che Fabio Fulco abbia ritrovato la serenità che si merita.

Lei è Veronica Papa, una ragazza dalla “vita normale”, come rivela lo stesso Fulco alle pagine di Chi. C’è da dire, che in passato, come la Chiabotto, anche Veronica ha provato le brezza della carriera da Miss. La Papa infatti, vince il titolo di Miss Cotonella d’Abruzzo nel 2014 . Fino a qualche giorno non si trovavano foto ufficiali della coppia, solamente qualche scatto rubato da un paparazzo durante una loro vacanza alle Mauritius.

Le presentazioni su Instagram

Finalmente il silenzio è stato rotto. L’amore tra i due è stato ufficialmente sancito da alcune fotografie postate sul profilo Instagram dell’attore. Le foto ritraggono una coppia felice, innamorata e al tempo stesso spensierata. La didascalia scritta da Fabio è un’ode a Veronica che, dopo un periodo di incertezze e insicurezze, lo ha sorpreso con il suo amore e una ventata di aria fresca.

Queste le parole dell’attore: “Quanti sentieri, quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla.– e Fulco continua – Poi un giorno, quanto ormai non ti aspetti più nulla, arrivi tu…e allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre… e allora tutto ha un senso!”.

Il post pubblicati su Instagram da Fabio Fulco

Approfondisci

Fabio Fulco, il divo riservato si mette a nudo

Insulti al marito di Cristina Chiabotto: la reazione dell’ex Fabio Fulco

Fabio Fulco sul dramma della madre: “Ho creduto di non riuscire a salutarla“