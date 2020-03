Scintille di tensione sempre più frequenti per Antonella Elia e Valeria Marini, tra insulti e sguardi di sfida nella Casa del Grande Fratello Vip. C’è una nuova pagina di scontri che si innesta nel capitolo di una mai celata antipatia reciproca: stavolta le parole si fanno grosse, le distanze si accorciano e Denver interviene.

GF Vip: lite furiosa tra Antonella Elia e Valeria Marini

Valeria Marini e Antonella Elia pericolosamente vicine durante una serie di furiosi scontri in rapida successione nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la lite furibonda di pochi giorni fa, scoppia un altro violento faccia a faccia che costringe alcuni coinquilini a monitorare la situazione.

Tra le due si mette in mezzo Andrea Denver, per cercare di allungare le distanze durante la livida discussione in cui non mancano offese reciproche.

Ad accendere la miccia, stavolta sono dei presunti “pugni nei reni” che Antonella Elia dice di aver ricevuto da Valeria Marini in cucina. “Levati di torno, non starnazzare come una gallina, la casa è grande, trovati un angolo, la tua presenza è un’offesa“.

Con queste parole, l’ex volto di Non è la Rai infiamma il confronto, che segue a suon di insulti tra “brutta strega”, “cretina”, “bugiarda congenita”. Dichiarazioni davanti alle quali la Marini non intende tacere, e la rabbia esplode in un secondo, infuocato botta e risposta.

La replica della showgirl

Valeria Marini replica immediatamente: “Ma chi sei? Chi ti credi di essere? Ma come ti permetti?“. La Elia non sembra avere alcuna intenzione di retrocedere e incalza: “È la menopausa a renderti così?“.

La Elia accusa la showgirl di mettere in atto continue provocazioni nei suoi confronti, e dichiara: “O ti tranquillizzi e la smetti di rompermi le palle o sennò io ti insulto giorno e notte“.

Soltanto la chiamata dal confessionale ha allontanato Valeria Marini da un’arena potenzialmente esplosiva, e tanti prevedono nuove scintille nella prossima diretta in prima serata.

