La nipote della cantante Mia Martini e figlia di Leda, Manuela Savini Bertè, oltre a portare avanti il ricordo e la memoria della zia, è una donna con tante passioni e una vita da mamma e donna felice.

Manuela Savini Bertè: vita privata e lavoro

Manuela Savini Bertè è la figlia di Leda Martini, la sorella maggiore del quartetto delle Bertè, e anche la nipote delle cantanti non è figlia unica. Infatti, dal primo matrimonio della madre, nel 1967 è nata Alessandra e, successivamente, la donna si è risposata mettendo alla luce altre 2 figlie, tra cui Manuela.

Mamma, quasi a tempo pieno, di una bambina, riesce a coltivare la sua grande passione che è la radio, collaborando con Radio Eklisse. Inoltre, attualmente sta studiando Public Speaking ed è membro del comitato direttivo di Associazione Minuetto – Mimì Sarà.

Mia Martini: il dolce ricordo della nipote

Manuela, tra le nipoti dell’artista, porta avanti il ricordo della cantante. Legata da un rapporto particolare con Mia, durante un’intervista ad All Music Italia, ha ricordato i momenti felici con Mimì: “Lei era molto allegra e molto ironica, inoltre era una grande professionista…Quando viveva a casa mia, ricordo che la ascoltavamo da dietro la porta mentre provava. Poi andava a comprare la pizza per me e le mie sorelle. Purtroppo non ho potuto viverla troppo a lungo, perché quando lei è scomparsa avevo solo 18 anni”.

Curiosità su Manuela Savini

La nipote di Mia Martini e Loredana Bertè, ama condividere alcuni momenti della sua vita privata sui social e, dal suo profilo Instagram si capisce quanto ami la natura ed il cibo sano.

Infatti, oltre a descriversi come una persona positiva, posta molti scatti con deliziose ricette. Donna e mamma, si diverte a posare anche con sua figlia e non rinuncia a qualche abito che le metta in risalto i tatuaggi ed il suo fisico in forma.