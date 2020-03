Martina Colombari inizia la sua carriera vincendo Miss Italia nel 1991 e da allora è sempre impegnata tra cinema e tv ma è anche seguitissima sui social. Di solito si mostra mentre fa sport, curando il corpo che l’ha resa famosa agli esordi, ma condivide anche momenti con il marito Alessandro “Billy” Costacurta, ex difensore del Milan a cui è legata dal 1996 e con il figlio 15enne Achille.

Questa volta, però, si è lasciata andare scrivendo un post commovente dedicato alla mamma Delfina.

Ecco chi sono i genitori di Martina Colombari

Martina Colombari nasce nel 1975 a Riccione da mamma Delfina e papà Maurizio che la sostengono fin dagli anni dei concorsi di bellezza, accompagnandola a Miss Italia quando aveva appena 16 anni. Per anni i genitori di Martina hanno gestito due ristoranti a Riccione, in uno dei quali pare abbia lavorato proprio la modella romagnola. In una vecchia intervista a Repubblica, la Colombari ha rivelato che il padre geloso la facesse entrare nel suo locale accompagnata dai buttafuori.

Il rapporto con la madre Delfina

Martina, oggi 44enne, è sempre stata grata alla sua famiglia, dichiarando di essere stata una figlia molto amata, ma di aver desiderato dei fratelli. La stessa sorte è condivisa da Achille, unico figlio della coppia Colombari-Costacurta nato nel 2004 dopo pochi mesi dalle nozze, nonostante la modella abbia spesso dichiarato di voler allargare la famiglia.

Lo scatto pubblicato su Instagram da Martina Colombari con la mamma Delfina

Martina ha sempre coltivato il rapporto con la madre tant’è che, nonostante gli impegni, non è raro vederle pranzare insieme e capita che vengano paparazzate a fare shopping tra le vie di Milano. Proprio di recente, Martina ha dedicato un intero post alla mamma, in occasione del suo compleanno. Sotto ad uno scatto in cui si guardano complici, con un sorriso smagliante, si leggono le parole che descrivono il loro rapporto: Non so se è più l’amore della mamma alla figlia o della figlia alla mamma… in ogni caso… Buon compleanno mamma Delfina!!!