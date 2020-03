MasterChef Italia 2020 ha il suo vincitore: Antonio Lorenzon, art director proveniente da Bassano del Grappa e amato da tutti.

Ma la sua incoronazione come campione in cucina non è stata l’unica sorpresa della serata.

Chi è Antonio Lorenzon

Si è presentato con umiltà all’inizio della nona edizione di MasterChef Italia in onda su Sky Uno, e così è rimasto per tutto il percorso, e forse è proprio questo che è piaciuto al pubblico: Antonio Lorenzon ha 43 anni ed un carattere irresistibile, mai arrogante, allegro e gioviale, ha regalato durante tutta la durata delle sfide tra cuochi momenti di dolcezza e tenerezza, anche nei confronti del suo compagno Daniel.

Ed è proprio dopo che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli l’hanno proclamato vincitore che Antonio ha ricordato i suoi piani per il futuro e regalato un’ultima bellissima emozione al pubblico di MasterChef: la proposta di matrimonio al suo compagno David.

I sogni del campione Antonio

Nelle prime puntate ci aveva parlato del suo sogno di aprire un ristorante in Costa Azzurra con la sua dolce metà, ristorante in cui Antonio si sarebbe occupato del lato “creativo” esprimendo tutta la sua bravura come art director e Daniel si sarebbe occupato dell’amministrazione.

Oggi quel sogno è più vicino che mai: con la vittoria infatti Antonio riceverà 100 mila euro in gettoni d’oro e scriverà un libro di ricette.

Una vittoria conquistata sfida dopo sfida

Il vicentino ha conquistato la vittoria passo dopo passo, in un percorso che ha visto Lorenzon crescere ed evolversi fino all’ultima sera in cui ha ancora dovuto battersi con tutto sé stesso: Maria Teresa si è aggiudicata la vittoria della Mystery Box, ossia la prima prova. Antonio ha affrontato con ironia questa prima sfida: “Questa trota è il mio primo pesce… aiuto”.

Ma anche l’Invention Test è stata per il campione una bella sfida: Maria Teresa gli ha infatti assegnato da cucinare di nuovo del pesce con il secondo piatto dello chef a tre stelle Paolo Casagrande. Ma Antonio non si è scoraggiato ed ha vinto la prova.

Infine la prova del menù personale, ed è qui che Antonio ha tirato fuori tutto il meglio di sé stesso conquistando e commuovendo giudici e pubblico con il suo menù “Vita e vecchi ricordi” ispirato ai suo affetti: mamma, papà e Daniel.

Ed ecco la vittoria, di cui Antonio parla come un “trampolino di lancio” anziché un punto di arrivo, riconfermando la sua natura umile che ha conquistato tutti.

La proposta di matrimonio

Ma le sorprese della serata non sono finite qui, ed ecco che in diretta il neo campione si inginocchia e tira fuori dalla tasca la scatolina con l’anello, facendo in diretta la proposta di matrimonio al suo compagno Daniel.

L’ultima serata di MasterChef Italia ha dunque regalato ancora colpi di scena e bellissime emozioni, lasciando al pubblico la sensazione dei sogni che si avverano, un po’ come nelle favole: Antonio Lorenzon ha adesso la possibilità di realizzare il suo sogno con accanto il suo futuro marito Daniel.