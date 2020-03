Uno dei celebri nomi del giornalismo e della televisione italiana è pronto a tornare con un programma di successo e popolato di nomi illustri. L’intervista di Maurizio Costanzo torna dal 12 marzo: negli anni, ha ospitato cantanti, calciatori, politici e numerose altre personalità del mondo dello spettacolo e non solo.

Il faccia a faccia con Maurizio Costanzo

Il suo nome è ormai automaticamente associato alla parola Show, ma Maurizio Costanzo è stato ideatore e conduttore anche di numerosi altri programmi. Oltre allo show più longevo della storia della televisione italiana, in onda da 38 edizioni, lo storico giornalista e conduttore si è sdoppiato, triplicato e via dicendo anche su altre reti e programmi come S’è fatta notte su Rai 1 e, dal 2016, anche a L’Intervista su Canale 5.

Proprio quest’ultimo programma è pronto a tornare con la sua settima edizione ed è pronta ad accogliere ospiti eccezionali, come in passato. Un format semplice, un faccia a faccia con Maurizio Costanzo che fa emergere lati diversi degli ospiti e delle loro storie.

Da Maradona a Fedez, da Napolitano alla Bertè

Scorrendo il riepilogo delle passate edizioni del programma, saltano all’occhio tantissimi nomi illustri. In principio (nel 2016) fu Wanna Marchi, seguita da Fabrizio Corona, Giorgio Napolitano e via dicendo. Di fronte a Costanzo si sono seduti negli anni sportivi come Diego Armando Maradona, Francesco Totti, Gianluigi Buffon e Federica Pellegrini. Spazio anche alla musica, con interviste alla Bertè, Al Bano, Ornella Vanoni fino al recente Fedez.

Per questa nuova tornata di interviste, ci si aspettano altrettanti illustri ospiti. Appuntamento quindi da giovedì 12 marzo 2020, in seconda serata su Canale 5.