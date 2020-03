La showgirl svizzera, ospite a #CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, rivela di non prendere precauzioni per evitare una gravidanza. Non è propriamente alla ricerca del quarto figlio, ma se dovesse succedere sarebbe una benedizione, rivela.

Doppia Difesa, la onlus di Michelle Hunziker

La Hunziker, intervistata a La Repubblica delle Donne, ha raccontato del suo impegno accanto alle donne e alla sua battaglia contro la violenza. La sua onlus, Doppia Difesa, si preoccupa di aiutare donne in difficoltà grazie all’aiuto di medici, psicologi e avvocati, che quotidianamente si occupano di aiutare vittime di violenze e soprusi. Una onlus che nel suo piccolo riesce ad aiutare circa 2000 donne l’anno. La showgirl e attivista racconta: “noi quotidianamente cerchiamo di dare una mano e di mettere toppe lì dove le donne hanno bisogno e non riescono perché hanno comunque delle difficoltà economiche e molte paure, donne che non sanno a chi rivolgersi”.

Michelle Hunziker e la maternità

Michelle ad oggi è mamma di 3 figlie: Aurora, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, figlie del suo attuale marito Tomaso Trussardi. Alle domande di Piero Chiambretti su di un possibile quarto figlio, la Hunziker risponde: “Io non ho mai negato di non dare attenzione, quindi lascio fare alla natura. Non prendo precauzioni. Se succede va benissimo”. E guardando una foto che la ritrae insieme alle sue 3 adorate figlie la Hunziker commenta: “Come fa una a non volerne altri 10. Purtroppo è l’età biologica che ormai se ne va. È vero che i 43 anni sono i nuovi 30, così dicono, ma a livello biologico no”.

Nella puntata del talk show rinominata La Repubblica delle Mamme, Michelle Hunziker ripercorre i momenti della nascita delle sue figlie, e guardando le foto di Aurora, Sole e Celeste commenta: “Aurora appena nata era bellissima, aveva già la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo. Quando nascono senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita”.

