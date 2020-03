Belén Rodriguez ritorna da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo per un’intervista dai mille contenuti e ricca di forti emozioni. Al centro della chiacchierata con la conduttrice spicca, indubbiamente, il ritrovato amore con Stefano De Martino dopo qualche anno di separazione. La showgirl si rivela più innamorata e felice che mai al fianco del ballerino.

L’ingresso di Belén in uno studio deserto

Belén Rodriguez fa il suo ingresso a Verissimo in uno studio deserto, complice l’emergenza Coronavirus che vieta il pubblico nelle trasmissioni girate nelle regioni maggiormente colpite da questa emergenza sanitaria. A proposito di questo virus, l’intervista comincia con alcune considerazioni della showgirl su quanto sta capitando: “All’inizio l’ho presa molto sottogamba, pensavo fosse una cosa che finisse presto. Invece oggi come oggi sono un po’ spaventata. Santiago l’ha presa benissimo perché come tanti bambini non adorano andare a scuola e quindi in realtà è contento perché mi dice ‘Mamma che bella questa vacanza’“.

“L’amore non si può mettere in pausa“

Belén, nonostante la temporanea separazione da Stefano De Martino, rivela che l’amore tra i due in realtà non è mai scomparso: “Più passano gli anni e più mi emoziono delle cose. Sono diventata una piagnona a tutti gli effetti. Non lo voglio dire troppo forte perché ho sempre tanta paura delle perdite, è una cosa che mi spaventa tantissimo. Si può ricominciare, si può resettare e soprattutto si può perdonare. Quando c’è l’amore puoi fare finta di niente però per rinascere è importante buttarsi e fidarsi. Io credo che l’amore non si riesca a mettere in pausa ma sono le stesse azioni che fanno in modo di mettere in pausa l’amore. Però è impossibile realmente metterlo in pausa: l’amore se c’è c’è, non lo puoi spostare“.

Il bacio della riconciliazione

Ma a compiere il primo passo verso un tentativo di riconciliazione, che alla fine si è concluso con un tanto desiderato ricongiungimento di coppia, è stato Stefano De Martino. La showgirl rivela: “È stato lui a compiere il primo passo. Io dicevo ‘Facciamo così, frequentiamoci e non diamoci dei titoli’. Non volevo sentirmi chiamare ‘la mia fidanzata’ perché avevo paura di lui. Eravamo in macchina, mi stava portando al ristorante, si è accostato e mi ha detto ‘Basta, tu sei la mia donna, devi smetterla di scappare’. Quella sua reazione in realtà mi ha fatto molto piacere e da lì è ricominciato tutto come marito e moglie. Il bacio quando tutto è ricominciato è arrivato quando mi ha invitato a un party. Mi sono presentata con amici e ad un certo punto mi sono ritrovato in consolle a baciarlo io, davanti a tutti poi: è stato bello“.

Il rapporto con Santiago

Il sali e scendi sentimentale che ha visto coinvolti Belén Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi anni hanno coinvolto anche il piccolo Santiago, figlio della coppia. La showgirl racconta che i rapporti con il ballerino sono sempre stati civili, soprattutto per il bene del figlio: “All’inizio uno è molto arrabbiato, i primi mesi abbiamo fatto fatica a comunicare specie per Santiago: non bisogna mai utilizzare i bambini come gioco di potere. In questo siamo stati bravi. Poi piano piano ci siamo rivisti, e non era mai una cosa semplice: se io non riesco mai a domare le emozioni mi arrabbio con me stessa. Oggi so che le emozioni sono un campanello d’allarme da non sottovalutare“. Un ricongiungimento che non può che aver fatto del bene anche al piccolo Santiago: “Santiago è tanto tanto felice. Lui è un bambino davvero sensibile, all’inizio faceva finta di niente. Oggi come oggi lo dichiara proprio e ci chiede ‘Ma rimarrete sempre insieme?’“.

Il futuro con Stefano De Martino

Per Belén e Stefano De Martino il futuro non può che essere roseo dopo essersi riuniti e aver ritrovato l’amore e l’affinità di coppia. Il desiderio della showgirl è uno solo: “Vorrei invecchiare con lui perché, oltre alle nostre discussioni di una normale coppia, è un amico. Mi conosce benissimo, sa benissimo chi sono, ama i miei difetti e mi fa divertire moltissimo. A volte sono una persona un po’ nostalgica, anche per il fatto di non essere nella mia terra. Ma lui sdrammatizza sempre questo mio lato e mi fa bene“. Sul rapporto con la sua famiglia la showgirl dichiara: “Passiamo tanto tempo insieme e stiamo molto attenti ai bisogni dell’altro. Ci sono i momenti in cui ci mandiamo a quel paese, ma siamo uniti. Mamma è stata contenta quando ha visto che Stefano mi faceva del bene, papà invece era felicissimo da subito perché è molto più romantico, mamma è più razionale“.