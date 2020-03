Nelle ultime ore ci sarebbe un mistero legato ad Adriana Volpe, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. La presentatrice, che è stata al centro di numerose polemiche ultimamente, ha avuto dei contatti con l’esterno per motivi personali. Questo sta facendo preoccupare molto i fan. Quale sarà la motivazione di tale decisione della produzione?

La decisione della produzione del GF Vip

Ad annunciare quanto accaduto nel reality di Canale 5 sono stati gli stessi autori del GF Vip 4. Si legge: “Oggi pomeriggio la produzione di GF VIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”. I fans della trasmissione si sono chiesti la motivazione per cui questo sarebbe stato reso possibile, essendo un unicum nella storia del reality. Naturalmente, molti di loro si sono anche preoccupati, convinti che possa essere accaduto qualcosa di grave alla famiglia: “Se le hanno fatto incontrare i parenti sarà sicuramente per un motivo serio”, sono stati i commenti. Altri tuonano: “Tutti hanno parenti e figli, non è giusto che a lei sia dato il permesso di avere contatti”.

L’ipotesi più plausibile riguarderebbe il fatto che la Volpe abbia voluto incontrare la figlia per comunicarle che il reality durerà un mese in più. Per il momento, tutto tace, anche perché la Volpe è tornata nella Casa.

Adriana Volpe ha parlato con la figlia Gisele?

Proprio nella diretta di lunedì scorso, Adriana Volpe si era preoccupata per la prosecuzione del reality di un altro mese e aveva chiesto ad Alfonso Signorini di potersi sincerare se per la figlia Giselle la cosa andasse bene. Il pensiero della conduttrice, nelle ultime ore, è stato rivolto proprio alla piccola. La Volpe ha scritto un messaggio per la bambina nel giorno della festa delle donne. “8 marzo 2020 Auguri Gisele, piccola grande donna”, tutto prontamente ripreso dalle telecamere del reality show.

