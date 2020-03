“Ha equivocato la mia lettera”. A dichiararlo è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe. L’uomo è stato contattato da Fanpge.it per chiarire quale fosse il fine della lettera che ha inviato al Grande Fratello Vip lunedì scorso e che ha tanto scosso la Volpe. “Era una lettera d’amore, non di rimprovero”, continua Parli.

I gossip insistenti su Adriana Volpe e Andrea Denver

“Volevo sapesse che fuori le persone parlano e scrivono qualsiasi cosa”, afferma Roberto Parli. A generare il vortice di gossip che ha travolto la loro relazione è il rapporto piuttosto intimo tra la Volpe e Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La confidenza creatasi tra i due ha avuto una risonanza inaspettata, che si ripercuote quotidianamente sulla vita di Roberto Parli. “Ricevo almeno 20 telefonate al giorno”, confessa, “è chiaro che non mi faccia piacere”. Anche sui social la situazione è tesa, tanto che Parli rivela di aver “disattivato i commenti su Instagram” poiché “non mi va di stare lì a leggere sciocchezze”.

Roberto Parli fa il tifo per Adriana Volpe

Roberto Parli ribadisce però la sua assoluta fiducia nella moglie. “Vorrei solo che Adriana fosse tranquilla e serena sapendo che la guardiamo e tifiamo per lei”, dichiara. Anche se nella lettera recapitata al GF insinuava che le loro promesse d’amore sembrassero alla Volpe “lontane e lontane”, il matrimonio non sembra quindi essere in crisi.

Al contrario, Parli è il primo fan di Adriana Volpe e si dice felice dell’esperienza che la moglie sta facendo nella casa più spiata d’Italia. “Penso a una finale a due con Adriana e Patrick”, pronostica. “Potrebbe essere lui a vincere”, ammette, “anche se spero che la vittoria vada a mia moglie”.

Il flirt con Zequila? “Non mi ha toccato minimamente”

L’imprenditore svizzero ostenta invece grande indifferenza riguardo al presunto flirt tra la Volpe e Antonio Zequila. “È una cosa che non mi ha toccato minimamente”, dichiara. Secondo Parli, la loro relazione venne già smentita dalla Volpe anni fa, quando Zequila era concorrente dell’Isola dei Famosi. Anche i diretti interessati hanno fatto chiarezza qualche giorno fa. Zequila si è scusato con la Volpe per aver insinuato di aver avuto una storia con lei, e tra i due è (per ora) tornata la pace.

Il dolore di Adriana Volpe