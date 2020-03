Sembra finita a tarallucci e vino lo scontro tra Adriana Volpe e Antonio Zequila all’interno della casa del Gf Vip.

I due avevano brutalmente litigato dopo che Zequila aveva raccontato di aver avuto una liaison amoreuse con la conduttrice, con termini e toni che non erano piaciuti a quest’ultima.

Le parole galeotte

Adriana Volpe non aveva certo digerito alcune frasi di Zequila che, agli altri concorrenti, aveva detto che si erano conosciuti “talamicamente” e che avevano passato insieme mezza giornata “e non solo a mangiare biscotti”.

Ramo d’ulivo da parte di Antonio Zequila

Tra i due erano calati gelo e silenzio, ma Antonio Zequila ha cercato di risolvere la situazione con un gesto plateale. Ha infatti cercato, a un certo punto, di accogliere l’attenzione di tutti i presenti ed ha dichiarato: “Ragazzi scusate ma posso dire una cosa importante? Siccome io l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti”.

L’abbraccio chiarificatore

Ovviamente il primo approccio di Adriana Volpe è stata di quieta diffidenza: “Ma ti scusi solo per la voce o anche per i contenuti?”. Il bell’Antonio ha però confermato le sue intenzioni, esclamando: “Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso, mi dispiace”.

Sui contenuti di cui sopra, era intervenuta la madre di Antonio Zequila, con un’intervista a Chi: “Ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro. Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”.