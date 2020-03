La suora che per decenni aveva portato la buona e semplice cucina nelle case di tutta Italia è morta lo scorso 7 marzo, a Caronno Varesino. Martina Consolaro, meglio conosciuta come Suor Germana, era diventata famosa prima sulla carta e poi in televisione con la sua cucina.

Suor Germana, salvatrice di matrimoni

Era nota come la “cuoca di Dio”, e tempo fa aveva detto che con le sue ricette e la sua filosofia casalinga pratica ma amorevole aveva aiutato circa 100mila matrimoni, che avevano ritrovato il sale dell’amore nel sale delle sue ricette.

La cucina e la carriera in televisione

La figura di Suor Germana era nata con le ricette inserite nell’agenda annuale ed aveva collaborato con Famiglia Cristiana e poi in Rai, in numerosi programmi del mattino e della fascia pomeridiana.

Amore e cucina, ritenuti indivisibili

La bella suora aveva preso i voti a 19 anni e da subito il suo impegno all’interno del famulato cristiano, che prevedeva un particolare lavoro con le giovani coppie in procinto di sposarsi. La cura della famiglia, per lei, partiva dall’impegno nell’economia domestica, e quindi anche dalla cucina.