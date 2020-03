In questo momento di enorme difficoltà, con le strutture ospedaliere del nord Italia ridotte allo stremo, gli eroi spesso silenti sono medici e infermieri che fanno turni sfinenti per poter aiutare il più possibile tutti coloro che arrivano in ospedale in preda a malesseri o, peggio, a gravi situazioni cliniche causate dal Covid-19.

L’infermiera stremata dai turni di lavoro

Tra le immagini simbolo di questa mastodontica lotta c’è una fotografia scattata da un medico ad un’infermiera che, completamente distrutta dopo un turno di lavoro, si riposa per un attimo appoggiando la testa ad una scrivania.

L’Immagine pubblicata da Nurse Times

La foto è stata pubblicata da Nurse Times e mostra tutta la stanchezza provata da Elena Pagliarini, l’ infermiera ritratta nell’immagine.

Dottore e paziente: tramonto a Wuhan

C’è anche un’altra foto che è diventata simbolo della lotta al Coronavirus ed è quella che ritrae un medico di Wuhan mentre guarda il tramonto insieme a un paziente di 87 anni, che si trova su un letto d’ospedale mentre viene trasportato in una parte più lontana della struttura ospedaliera. Benché la situazione sia grave e disperata per alcuni, questa foto è il simbolo di come si debba sempre cercare di trovare la bellezza nelle piccole cose.