A darne il triste annuncio lo stesso Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese: si è spento all’età di 67 anni il Presidente dell’Ordine Roberto Stella. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Stella sarebbe deceduto nella notte per un’insufficienza respiratoria dopo aver contratto il Covid-19.

Morto Roberto Stella, aveva contratto il Covid-19

“Caro Roberto, non riesco a credere che sia potuto succedere davvero proprio a te, sempre in prima linea contro la malattia, di soccombere a questo nemico maledetto“, sono le commoventi parole di cordoglio del sindaco di Busto Arsizio e Presidente della Provincia di Varese per il compianto Dottor Roberto Stella, il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese deceduto nella notte a 67 anni dopo aver contratto il Coronavirus.

Il cordoglio del sindaco Antonelli

Secondo quanto si apprende da Ansa, il medico avrebbe contratto il Covid-19 e successivamente sarebbe deceduto per un’insufficienza respiratoria. “Non ho parole per esprimere il dispiacere che sto provando e posso solo immaginare il dolore che stanno vivendo non solo i tuoi familiari, che stringo in un abbraccio affettuoso e fraterno, ma anche tutti i tuoi pazienti“, sono sempre le parole del sindaco Antonelli postate su Facebook venuta alla luce la notizia della scomparsa di Stella.

Il post del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, pubblicato su Facebook

“Eri sempre disponibile, capace di assistere tutti con un’attenzione e una professionalità encomiabili. Sempre empatico, sempre vicino alla sofferenza. Ma anche sempre fiducioso nelle risorse della scienza e della medicina. E lo sei stato fino alla fine“, prosegue poi il post.

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus