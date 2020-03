L’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – ha fatto la dichiarazione che tutti speravano di non dover sentire mai: il Covid-19 è una pandemia.

Coronavirus: una situazione di effettiva gravità

A parlare è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, che ha dichiarato: “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia“.

Subito dopo, specifica: “La parola pandemia non può essere usata con leggerezza perché può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così, descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i Paesi devono fare”.

Gli sviluppi futuri

Poco ottimismo a livello globale per il futuro: “Ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più”.

Guarda il video:

