L’emergenza Coronavirus sta preoccupando l’intero Paese e sono molti i messaggi da parte di personaggi famosi che invitano a restare a casa per combattere il contagio. Tra questi c’è anche la testimonianza dell’ex tronista di Uomini e donne Leonardo Greco che è stato colpito da sintomi simili a quelli del Covid 19: si trova adesso in ospedale e dopo i controlli è risultato positivo. L’uomo ha voluto lanciare un appello attraverso i social.

Le parole dell’ex tronista dal letto d’ospedale

Qualche ora fa su Instagram Leonardo Greco aveva aggiornato i suoi numerosi fan sulle sue condizioni di salute. Il giovane ha infatti accusato sintomi che sembravano essere legati al coronavirus.

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista. Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale” dichiara Greco nella lunga didascalia “mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus”.

L’ex tronista vuole lanciare un importante messaggio a tutti i suoi followers: “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo ‘i vecchi’ … pensate a voi e pensate a vostri cari … l’unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire”.

Il post di Leonardo Greco – Instagram

I commenti di affetto e incoraggiamento per Leonardo

Sotto al post social sono numerosissimi i commenti di auguri di pronta guarigione per il 37enne. Tra questi non solo i fan che gli sono sempre stati vicino, ma anche i ‘colleghi’ del programma Uomini e donne che l’ha reso celebre nel 2010.

Anche la nuova compagna Cinzia Meroni, conosciuta dopo l’addio alla sua ‘scelta’ Diletta Pagliano, fa gli auguri al suo amato: “Forza amore mio siamo tutti qui a fare il tifo per te! Pensa a guarire e a rimetterti al più presto che io ho bisogno di te! sei in ottime mani e io ogni istante sono lì al tuo fianco. Grazie per il tuo messaggio!”.

Positivo al tampone

Appena due ore fa è arrivata la conferma: “Oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene, senza aver paura“. E ancora: “E’ una lotta che riguarda tutti noi… ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore“.

*immagine in alto: Instagram/Leonardo Greco

