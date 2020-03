Giorgio Manetti ha deciso di rispondere alle dichiarazioni che Kikò Nalli ha rilasciato in merito ad un’amicizia “speciale” tra Tina Cipollari e l’ex gabbiano di Uomini e Donne. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, che recentemente è tornato a scagliarsi contro la dama, smentisce tutto, chiarendo la natura dei suoi rapporti con l’opinionista.

Il “gabbiano” Giorgio risponde all’ex della Cipollari

Un confronto a distanza quello tra Giorgio Manetti e Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Al settimanale Tutto, l’hair stylist aveva dichiarato: “Sapevo di apprezzamenti e di una forte amicizia” parlando del rapporto tra la madre dei suoi figli e il “gabbiano” più famoso di Uomini e Donne. Kikò aveva anche aggiunto: “Non si possono mettere le manette a nessuno”, lasciando intendere che la sua ex fosse ormai libera di frequentare chi voglia. In realtà, Manetti smentisce queste voci e dalla stessa rivista dice: “Sono tutte cavolate. A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole”. Quindi, quello tra i due ci sarebbe solo un rapporto totalmente casto, suggellato dalla conoscenza da parte di Giorgio Manetti di Vincenzo Ferrara, il compagno della Cipollari, che ha definito una “bella persona”.

Il nuovo progetto di Giorgio Manetti

Nel frattempo, mentre Tina Cipollari continua a essere grande protagonista di Uomini e Donne, dove proseguono i suoi scontri con Gemma, Giorgio Manetti ha completamente cambiato vita. Oggi si occupa di organizzazione di eventi e ha in serbo una sorpresa per i suoi fan, che anticipa: “A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles”. Anche nella vita privata, le cose non potrebbero andare meglio per colui che in passato è stato grande protagonista della trasmissione di Canale 5. Dopo la tormentata storia con Gemma, che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, prima che lui decidesse di lasciare il programma, oggi Manetti vive una bella storia d’amore con Caterina, una donna estranea al mondo dello spettacolo.