Sono lontani anni luce i tempi della romantica intesa tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, e stavolta l’ex cavaliere, che era già tornato sulla questione, sferra un commento affilato contro la dama. “Ormai nessuno le crede più“, secondo l’uomo che fu protagonista di una delle pagine più chiacchierate di Uomini e Donne insieme alla torinese.

Giorgio Manetti su Gemma: “Cerca l’amore da 10 anni…”

Dal 2015 ad oggi, tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono cambiate tante cose, praticamente tutto. Sono lontani i tempi in cui la loro intesa teneva banco tra le poltrone di Uomini e Donne e sulle riviste di gossip, e l’ombra di un grande amore ha ceduto sotto i colpi di attriti sempre più profondi.

Proprio dalle colonne di un giornale, Nuovo Tv, l’ex cavaliere ha lanciato un messaggio a chiare lettere alla dama torinese, ma non per tornare sui suoi passi. Per Manetti, non ci sarebbe un vero tentativo di costruire una storia.

“Gemma è ancora lì, da 10 anni, a cercare l’amore. Ormai nessuno le crede più“. A detta dell’ex volto del dating show, servirebbe un pizzico di coerenza in più da parte della donna, anche per prendere atto del fallimento sperimentato nella continua ricerca della persona giusta in uno spazio televisivo.

La nuova vita dell’ex cavaliere

Dopo il clamoroso addio alla trasmissione che lo ha reso famoso, il ‘Gabbiano’ aveva svelato l’esistenza di un nuovo amore e di aver voltato pagina insieme alla donna che, nel 2007, fu già al suo fianco prima di una profonda crisi (precedente al suo ingresso nel programma di Canale 5).

Giorgio Manetti e la sua dolce metà si sarebbero ritrovati dopo la fine della sua avventura del format di Maria De Filippi, sull’onda di un rinnovato sentimento.

Gemma Galgani, invece, ha continuato il suo percorso nel dating show tra alti e bassi, non ultima la turbolenta parentesi con il cavaliere Juan Ciano che ha inondato le cronache rosa per intere settimane. La dama replicherà al suo passato amore? Al momento nessuna certezza.

Approfondisci

Tutto su Uomini e Donne

Uomini e Donne: Juan Ciano contro Gemma

Gemma Galgani ‘licenzia’ il cavaliere Juan