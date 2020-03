Il dramma del Coronavirus ha coinvolto l’Italia intera e questo ha portato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a bloccare il Paese per salvaguardare la salute dei cittadini. Anche la conduttrice Barbara d’Urso ha visto in diretta il discorso di Conte, scoppiando in lacrime.

Barbara d’Urso in lacrime

Sono ore concitate e piene di commozione e tensione quelle che tutti stanno vivendo in Italia. Dopo l’emozione in diretta di Francesco Giorgino, è toccato alla stakanovista della tv Barbara d’Urso scoppiare a piangere durante il discorso alla Nazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, riprendendo tutto in una diretta Instagram.

L’uomo ha pronunciato la seguente frase, citando Norbert Elias: “Rimaniamo distanti per abbracciarci con più calore per correre più veloci domani”. A questo punto, la conduttrice di Pomeriggio 5 non è riuscita a trattenere le lacrime, iniziando a singhiozzare: “Ci abbracceremo presto, torneremo ad abbracciarci”. In seguito, la d’Urso ha affidato il suo sfogo ad una storia di Instagram, scrivendo: “Sto piangendo… Forte… Sì, anch’io piango… Ma ce la faremo… Insieme, uniti, tutti… Tutto andrà bene”.

Il post della D’Urso

La d’Urso impegnata con le notizie sul Coronavirus

Barbara d’Urso, in questi giorni, continua le dirette del contenitore più seguito di Mediaset Pomeriggio 5, informando i telespettatori in merito a quanto accade riguardo l’emergenza del Coronavirus.

Qualche settimana fa, la conduttrice, in piena psicosi, ha voluto rassicurare i telespettatori circa la possibilità di poter recarsi nei ristoranti cinesi, mangiando in diretta un biscotto della fortuna. Inoltre, il suo tutorial su come lavarsi le mani ha fatto letteralmente impazzire la rete, dando origine a parodie e tormentoni. Ma, la conduttrice, nelle ultime ore, si è anche infuriata moltissimo dopo aver appreso la notizia dell’uomo che a Napoli, in attesa di essere sottoposto al tampone per il Coronavirus, ha sputato addosso al personale medico.

Appresa la notizia, ha sbottato in diretta: “Spero che tu non sia napoletano, non sia italiano e non sia di questo pianeta. Sei un brutta persona”.

