Un Francesco Giorgino commosso quello apparso nell’edizione del Tg1 delle 20, il 10 marzo. Il giornalista, durante l’intervista alla dottoressa Francesca Mangiatordi, impegnata in una lotta estenuante contro il coronavirus all’ospedale di Cremona, per il quale il Governo ha stanziato altri 25 miliardi, non è riuscito a trattenere l’emozione.

Francesco Giorgino commosso al Tg1

Nell’edizione del Tg1 delle 20.00 del 10 marzo è intervenuta la dottoressa Francesca Mangiatordi, autrice di uno scatto diventato virale nel web. La foto mostra un’infermiera stremata, col viso riverso sulla scrivania, dopo 10 ore di lavoro. Lo scatto, stando alle sue parole, voleva raccontare tregua e tenerezza, dopo una giornata drammatica che ha visto numerosi giovani ricoverati. La dottoressa ha racontato la sua testimonianza a Francesco Giorgino che si è commosso. La Mangiatordi, infatti, ha rivelato che l’emergenza ora riguarda anche i più giovani: “Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani. Quello che mi ha provato oggi è stato intubare un ragazzo di 23 anni con una polmonite bruttissima, un quadro respiratorio pessimo, che ha richiesto di essere intubato”.

A questo punto, la dottoressa ha rivolto un appello che ha emozionato molto Francesco Giorgino, invitando le persone a stare a casa.

“Aiutateci, siamo allo stremo”. Al Tg1 l’appello di Francesca Mangiatordi, medico dell’ospedale di Cremona e autrice dello scatto diventato simbolo della lotta a #COVID2019 pic.twitter.com/QdzekraC1O — Tg1 (@Tg1Raiofficial) March 10, 2020

L’appello della dottoressa Mangiatordi

In un momento come questo, infatti è importante che tutti i cittadini rispettino le norme e le restrizioni previste dal governo, in modo da contenere il contagio e poter tornare a una condizione di normalità. “Noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali” sono state le parole della dottoressa. La donna ha poi continuato: “Aiutateci perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità, siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità”. Infine, ha invitato a stare a casa: “Cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus”. Queste parole hanno smosso molto Francesco Giorgino che non ha nascosto il turbamento: “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza”. Naturalmente, il video dell’intervista ha fatto il giro della rete e testimonia il difficile e teso momento che si sta vivendo.

