Poco meno di un’ora dopo la notizia sulla presunta positività al Coronavirus del Presidente del Brasile Bolsonaro, è arrivata la secca e “colorita” smentita del diretto interessato.

Bolsonaro positivo al Covid-19?

La notizia era stata inizialmente rilanciata da Jornal O Dia, Jair Messias Bolsonaro sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Una positività che aveva fatto gridare immediatamente all’allarme per via delle recenti frequentazioni del presidente del Brasile con Donald Trump.

Nei giorni scorsi, riporta il Messaggero, è circolata una foto di Trump assieme al capo delle comunicazioni Fabio Wajngarten, poi risultato positivo al virus.

Alla Casa Bianca, quindi, starebbero organizzando una riunione urgente.

Trump col capo comunicazioni di Bolsonaro

Su Facebook Bolsonaro smentisce tutto

A buttare acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso Bolsonaro, che su Facebook ha condiviso una foto in cui si esibisce in un gestaccio. La didascalia è chiara: “HFA/SABIN attestano negativo per il COVID-19 il Presidente della Repubblica Jair Bolsonaro“. In un successivo post, attacca i media: “NON credete alle fake news dei media! Sono loro che hanno bisogno di voi!“.

Post di Jaim Bolsonaro

Per ora la notizia sembra quindi smentita, quantomeno dal diretto interessato.

Ma la certezza è che il Coronavirus ha raggiunto i piani alti della politica, come dimostra l’auto-isolamento di Justin Trudeau.



Approfondisci

Tutto sul Coronavirus

Coronavirus: Vasco Rossi, bloccato a Los Angeles, cerca di tornare in Italia