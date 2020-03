Anche la Rai è dovuta correre ai ripari per ampliare gli spazi d’informazione e di attualità in un periodo così difficile come questo. La priorità va all’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus e così altri 2 programmi della Tv di Stato sono stati sospesi. Secondo Dagospia, si tratta de La prova del cuoco e Vieni da me.

Sospesa La Prova del Cuoco

Il panorama informativo attuale è pienamente concentrato sull’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, e non potrebbe essere altrimenti. E così alcuni programmi di punta del ricco palinsesto Rai dovranno adattarsi a questa situazione di crisi.

Come anticipa Dagospia, il direttore di Rai1 Stefano Coletta avrebbe infatti preso alcune decisioni che modificheranno significativamente i pomeriggi degli italiani. La prima riguarda la sospensione momentanea de La prova del cuoco. Il programma dell’ora di pranzo condotto da Elisa Isoardi lascerà spazio a Storie Italiane di Eleonora Daniele, che andrà quindi in onda fino alle 13:20. Un cambiamento che ha preso il via già nella giornata di oggi.

Bloccata anche Vieni da me

Sempre su Rai1, un altro programma vedrà la stessa sorte de La prova del cuoco.

Da lunedì 16, infatti, Vieni da me di Caterina Balivo sarà ufficialmente sospeso. L’immediata conseguenza è che il programma che va in onda successivamente, ovvero La vita in diretta, anticiperà il suo orario d’inizio alle 14:00. Una scelta adottata al fine di ampliare lo spazio dedicato all’informazione e all’attualità e fornire notizie e aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Da questo momento, su Rai1, sono dunque tre le figure che informeranno gli italiani sull’attuale crisi sanitaria: Eleonora Daniele per Storie Italiane e Alberto Matano e Lorella Cuccarini per La vita in diretta.

La prova del cuoco e Vieni da me si aggiungono dunque alla lunga lista di trasmissioni Rai bloccate causa Coronavirus, da Porta a Porta a Detto Fatto, sino alla sospensione de I soliti ignoti che va in onda fino a sabato 14 marzo.