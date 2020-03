Anche la televisione si è adeguata a quelle che sono le necessità di questo periodo d’emergenza. Da una settimana si è lasciato spazio a programmi di informazione per tenere aggiornata la popolazione, e i cambiamenti continuano anche per questa settimana.

Il commento di Paolo Bonolis

Le decisioni prese dalla direzione Mediaset toccano alcuni dei programmi più seguiti e amati del suo ventaglio d’intrattenimento: Avanti un altro, Forum, Mattino 5 e Uomini e Donne.

Avanti un altro, il programma preserale di Paolo Bonolis continuerà ad andare in onda sulla stessa rete e alla stessa ora, ma saranno poi trasmesse delle repliche.

Bonolis, però, ha commentato su Instagram la decisione presa dalla direzione: “Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni?”

Forum di Barbara Palombelli

Come per Avanti un altro anche la storica trasmissione Forum, condotta dal 2013 da Barbara Palombelli, continuerà andare in onda, ma una volta finiti gli episodi registrati verranno trasmesse delle repliche, sempre dalle 11 alle 13 su Canale 5.

Mattino 5 – Speciale Coronavirus

La trasmissione Mattino 5 continuerà ad andare in onda senza però la conduzione di Federica Panicucci. Seguendo le direttive della direzione Mediaset, Mattino 5 cambierà momentaneamente nome, andrà infatti in onda Mattino 5 – Speciale Coronavirus. Il principale obiettivo della trasmissione sarà infatti quello di tenere informata la popolazione italiana sulla crisi che ci sta colpendo tutti, indistintamente.

I troni di Uomini e Donne

La trasmissione storica di Maria De Filippi non sarà immune ai cambiamenti.

Tutte le puntate già registrate verranno trasmesse e copriranno i pomeriggi Mediaset fino al 23 marzo. In questo caso però la decisione è più drastica: i troni di Uomini e Donne, una volta andate in onda tutti gli episodi registrati, verranno temporaneamente cancellati e al loro posto verranno trasmessi film e/o fiction straniere. Le brutte notizie continuano per i fan della trasmissione, e più precisamente per i fan di Gemma Galgani, star indiscusse del Trono over. Le puntate registrate che vedranno la luce questa settimana sono solo quelle del Trono classico, dovremmo aspettare ancora un po’ prima di rivedere Gemma in onda su Canale 5.

Approfondisci

Coronavirus, Mediaset cambia tutto: sospesi i programmi