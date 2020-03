Intervenuta in un collegamento tramite video-chiamata a La vita in diretta, Antonella Clerici ha affrontato la questione legata all’attuale emergenza sanitaria in Italia. La conduttrice ha offerto un prezioso consiglio a tutti i telespettatori su come affrontare questo difficile periodo che vede costretti gli italiani a rimanere chiusi in casa, causa coronavirus.

Antonella Clerici interviene a La vita in diretta

Con l’emergenza coronavirus che sta tenendo sotto scacco l’Italia intera anche numerose trasmissioni Rai hanno optato per una temporanea sospensione della propria messa in onda. Non è questo il caso di La vita in diretta, il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Il programma ha rosicchiato spazio nel palinsesto di Rai1: con la chiusura di Vieni da me di Caterina Balivo, infatti, la coppia di conduttori ha la possibilità in questi giorni di informare gli italiani sugli ultimi aggiornamenti e notizie legate al contagio dalle 14:00 e per tutto il pomeriggio. La vita in diretta, nella puntata di martedì 17 marzo, ha visto l’intervento telefonico di Antonella Clerici. La conduttrice ha elargito un prezioso consiglio a tutti i telespettatori su come affrontare questi giorni di quarantena forzata a casa propria.

“Programmate la giornata, come se aveste degli impegni“

L’ex volto de La prova del cuoco è intervenuta tramite video-chiamata in un intervento a La vita in diretta. La conduttrice ha parlato della grave emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando in questo periodo per poi rivolgere un consiglio agli italiani. Tutti sono costretti a restare chiusi nelle proprie case e le persone potrebbero lasciarsi sopraffare dalla noia, oltre che dalle preoccupazioni del periodo. E così Antonella Clerici lancia una proposta: “Provate a programmare la giornata pur rimanendo in casa, come se aveste degli impegni: è una cosa che secondo me aiuta.

Per me funziona e secondo me può aiutare“. Gli italiani accoglieranno il prezioso consiglio di Antonella?