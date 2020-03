Verissimo, uno dei programmi più seguiti di Mediaset, è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in corso. La stessa sorte è toccata a moltissimi altri programmi Rai e Mediaset come Domenica Live e #CR4.

Un nuovo format “Verissimo – Le storie“

Ma per tenere sempre compagnia ai telespettatori di Verissimo, sui social del programma è stato annunciato un appuntamento per sabato dalle 16.00, su Canale5, che ripercorrerà le interviste più emozionanti di Verissimo. Il titolo per il nuovo format sarà “Verissimo – Le storie”. L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle 16.00, per vedere le repliche delle interviste più interessanti ed intense condotte da Silvia Toffanin.

Emma protagonista della prima replica

Le anticipazioni dicono che la prima intervista ad essere ritrasmessa sarà quella di Emma. La cantante è stata spesso ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista in questione aveva parlato della sua carriera, ma non solo. Aveva raccontato le difficoltà portate dalla malattia che l’ha colpita tempo fa, costringendola a fermarsi per un periodo e mettere tutto in pausa. Grazie alla sua forza Emma è riuscita a combattere la malattia ed uscirne.

Successivamente all’intervista di Emma verranno trasmesse le repliche di altre interviste a personaggi noti. Silvia Toffanin ritornerà quindi dal 21 marzo sui nostri schermi con le repliche dei momenti più intensi della trasmissione, per permettere dei momenti di svago ai telespettatori in un momento così difficile per il Paese.