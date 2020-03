In un clima difficile da sopportare, con l’emergenza coronavirus che si fa sempre più preoccupante in Italia, i messaggi di positività sono sempre più frequenti. L’ultimo ha visto coinvolti Andrea Bocelli, Chiara Ferragni e Fedez che, in una diretta Instagram, hanno cantato insieme per una nobile causa. Al centro una raccolta fondi per il Covid Hospital dell’ospedale di Camerino.

La lodevole iniziativa di Bocelli e dei Ferragnez

Il periodo che tutta Italia sta attraversando è difficile. La crisi sanitaria legata al coronavirus è allarmante e, tra le principali precauzioni disposte, c’è quella di rimanere a casa propria per evitarne la diffusione e rallentare il contagio.

E così sono numerose le iniziative intraprese dagli italiani per sentirsi vicini, anche se fisicamente distanti, e per lanciare messaggi di speranza e positività. L’ultima arriva da una diretta Instagram che ha visto coinvolto un trio inedito: da una parte dello schermo la coppia Chiara Ferragni/Fedez, dall’altro lato Andrea Bocelli. Il tenore e i Ferragnez hanno cantato insieme, attraverso il proprio profilo social, per una lodevole iniziativa: raccogliere fondi per l’ospedale di Camerino. La struttura ospedaliera del comune marchigiano è stata trasformata nell’ultimo periodo in un Covid Hospital, per accogliere le persone positive al virus e che necessitano di cure.

“Ascoltiamo la nostra coscienza“

Il progetto è stato promosso dalla “Andrea Bocelli Foundation”, per il quale il tenore ha speso parole importanti sul suo profilo Instagram: “Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni di essere qui. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza. Oggi più che mai ascoltiamo la nostra coscienza, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello per cui siamo stati creati.

Fare il bene del prossimo si può declinare in migliaia di modi ma resta, per tutti, il prioritario mestiere. Siamo fratelli, ma siamo anche colleghi“. Un’iniziativa a cui il tenore si auspica possa partecipare il maggior numero di persone possibile. Nella diretta con i Ferragnez sono stati oltre 170.000 gli utenti che hanno assistito al “concerto” in diretta su Instagram, in cui Bocelli ha interpretato anche la sua celebre Con te partirò.