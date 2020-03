Il servizio sanitario nazionale sta facendo di tutto per mettere un freno all’emergenza. Tutti stanno dando il massimo diventando il simbolo di chi lotta contro il coronavirus. I numeri della Protezione Civile resi noti ieri dicono qualcosa, ma non tutto, di questa emergenza: aumenta il numero delle persone guarite da Coronavirus, per un totale di 4.440; 3.405 sono invece i morti; mentre il numero dei contagi sale a 33.190 persone.

Lettera a tutti i papà

Il 19 marzo è stata la feste del papà, molti genitori in questo periodo sono impegnati negli ospedali e sui mezzi di soccorso e si trovano lontani dalla famiglia e dai figli.

Sui social è diventata virale l’immagine del messaggio scritto da un figlio per il suo papà impegnato in questi giorni. “Il mio papà lavora al pronto soccorso e ora che è arrivato il coronavirus si è trasformato in un supereroe“, scrive il bambino ed è un inizio che colpisce al cuore tutti, non solo chi ha familiari impegnati nell’emergenza. “Si è vestito con un tutone e una maschera e sta combattendo questo mostro. Forza papà, tu e i tuoi colleghi ce la farete a distruggerlo“, si legge ancora.

Il messaggio è stato postato sul gruppo Facebook Coronavirus Italia. Solidarietà e notizie da una persona che ha scritto: “Auguri a tutti i papà, specialmente ai supereroi in corsia“.

Auguri a tutti i papà…specialmente ai supereroi in corsia

I medici e il coronavirus

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato negli scorsi giorni l’arrivo di 300 medici per le zone più colpite dal coronavirus. Giuseppe Conte ha comunicato che “Fino a 300 medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus.

Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell’affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro“.

Palazzo Chigi aggiunge: “La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali“.