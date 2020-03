Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano in casa il primo compleanno della loro piccola Beatrice. A causa dell’emergenza Coronavirus non ci sono invitati, ma l’atmosfera in famiglia e la felicità dei genitori serve a colmare questo vuoto.

Il compleanno particolare condiviso su Instagram

Nell’ultimo post Instagram di Federica Nargi, l’ex velina vuole fare gli auguri di buon primo compleanno alla sua piccola con una dolce lettera. “16.03.2019. Sei arrivata tu amore mio, tu che per la seconda volta mi hai fatta diventare MAMMA” racconta Federica “ricordo come fosse ieri tutte le paranoie che mi facevo durante la gravidanza”.

“Ma tutte queste paranoie sono sparite appena ti ho stretta tra le mie braccia, ho guardato i tuoi occhietti e ogni esitazione è svanita”, scrive la showgirl nella dolce didascalia. “Mi hai fatto capire che il cuore è IMMENSO e non ha confini. Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori ma tu rendi tutto più bello e unico. Buon primo compleanno amore mio grande”.

A commentare la dolci foto della piccola molti amici del mondo dello spettacolo, dalla collega Costanza Caracciolo a Karina Cascella a Beatrice Valli.

Il post di Federica Nargi per il compleanno di Bea – Instagram

La gioiosa festa documentata per i fan

Il post su Instagram non è il solo ricordo del compleanno della piccola Bea, ma ci sono anche molti video documentati nelle Storie del celebre social. In questi l’intera casa è addobbata per l’occasione come le grandi feste, anche se all’interno ci sono solo mamma e papà.

La festeggiata gira per la casa e gioca con i palloncini insieme alla sorellina più grande, Sofia, nata nel 2016. Anche mamma e papà giocano e festeggiano insieme alle piccole, e cercano di dimenticare per un momento la difficile situazione fuori dalle mura di casa.

La coppia Nargi-Matri sembra sempre più affiatata anche a distanza di 10 anno dall’inizio della loro relazione. In un’intervista a Verissimo i 2 avevano già espresso la volontà di sposarsi, poi la nascita della piccola Bea ha spostato le nozze a data da destinarsi, ma a detta loro il bel momento “è in programma”.