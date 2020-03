Uno speciale di Chi l’ha visto? in onda questa sera ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a 26 anni della loro morte a Mogadiscio, dove furono assassinati in circostanze ancora da chiarire. La trasmissione sugli scomparsi tornerà in onda ufficialmente il 26 marzo prossimo dopo la pausa dovuta all’isolamento della redazione per Coronavirus.

L’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Il 20 marzo 1994 la giornalista Ilaria Alpi e il cameraman Miran Hrovatin venivano uccisi in un attentato nei pressi dell’ambasciata italiana di Mogadiscio. Chi l’ha visto? dedica alla storia uno speciale in seconda serata, proprio questa sera, alle 23.10 su Rai 3.

La puntata dal titolo Il silenzio della giustizia, dalla durata di 45 minuti, è articolata in una serie di interviste e documenti che affronteranno quanto accaduto quel giorno e le indagini che ne sono derivate. Ilaria Alpi, giornalista e reporter del TG3, arrivò in Somalia nel 1992 e ben presto iniziò a seguire le indagini riguardanti traffico di armi e rifiuti tossici negli Stati africani provenienti dai Paesi industrializzati, scoprendo un possibile coinvolgimento dei servizi segreti italiani.

Per l’omicidio di Ilaria e Miran fu accusato e condannato Omar Hassan, assolto nel 2016 dopo 17 anni, poiché ritenuto estraneo ai fatti e proprio grazie all’intervento del lavoro di Chi l’ha visto?.

Le indagini sull’assassinio verso l’archiviazione

Nei prossimi giorni, la Procura di Roma sarà chiamata a esporre i risultati delle nuove indagini e esprimersi sulla possibile archiviazione del caso. Contro l’archiviazione è stato istituito il movimento #noinonarchiviamo, che unisce la federazione della stampa, il Sindacato dei giornalisti Rai, Articolo 21, Libera contro le mafie, Libera informazione, Legambiente e il comitato di redazione del TG3.

Mariangela Gritta Grainer ha preso in mano la battaglia della famiglia di Ilaria, riunendo anche tutti gli amici che conoscevano i due reporter.

Chi l’ha visto?, la redazione in isolamento per Coronavirus

Dopo lo speciale su Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il prossimo appuntamento con Chi l’ha visto? è per giovedì 26 marzo. Il programma, infatti, si è fermato per una settimana dopo che Federica Sciarelli e parte dello staff della trasmissione sono stati messi in quarantena per Coronavirus. Nell’appuntamento dell’11 marzo è, infatti, intervenuto il vice ministro Pierpaolo Sileri, poi risultato positivo al Coronavirus.

L’isolamento, per il momento, durerà solo fino al 25 marzo e la conduttrice ha confermato che sia lei che la redazione stanno bene.

