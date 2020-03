Grave lutto per Piero Chiambretti: è morta mamma Felicita. A dare il triste annuncio è Vladimir Luxuria, che su Twitter ha scritto: “La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta. le mie più sentite condoglianze“. La donna era stata ricoverata insieme al conduttore dopo che entrambi erano risultati positivi al coronavirus.

Lutto per Piero Chiambretti: è morta mamma Felicita

Tra le vittime del coronavirus si è aggiunta nelle ultime ore anche la signora Felicita, mamma di Paolo Chiambretti. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet da Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, grande amica del conduttore e spesso ospite nei suoi programmi, ha dato il triste annuncio della scomparsa della donna dopo il ricovero in ospedale.

Mamma Felicita, così come il figlio Piero, erano infatti risultati positivi al coronavirus e per questo motivo erano stati ricoverati in una struttura ospedaliera per sottoporsi a cure specifiche. Il conduttore, a livello lavorativo, era fermo a causa della temporanea sospensione del suo programma #CR4 – La repubblica delle donne. Un comunicato stampa di Mediaset del 9 marzo aveva infatti annunciato il blocco della trasmissione di Chiambretti, oltre che di Verissimo e Domenica Live, per ampliare l’offerta di programmi e contenuti di stretta attualità sull’emergenza sanitaria.

L’annuncio di Vladimir Luxuria su Twitter

Vladimir Luxuria ha voluto informare del grave lutto attraverso il proprio profilo Twitter: “La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta. le mie più sentite condoglianze“. Solo pochi giorni fa l’ex parlamentare aveva dichiarato di essere fiduciosa e speranzosa per la salute dell’amico Piero e dell’amata figura materna: “Sono sicura che ne uscirà sia lui che la madre, nonostante l’età“. La signora, infatti, aveva 84 anni. Purtroppo, però, non è riuscita a sconfiggere la malattia nonostante il ricovero in ospedale e il periodo in isolamento.