L’emergenza legata al Coronavirus continua ad essere combattuta su tutti i fronti. Internamente, sul campo, negli ospedali ma anche negli ambienti politici così come in televisione. L’informazione in un momento così cruciale e delicato per l’Italia gioca infatti un ruolo fondamentale onde evitare gravi infodemie capaci di generare una pericolosissime psicosi.

Per questo motivo anche Mediaset ha deciso di rincorrere la scia dei recenti eventi lasciando spazio, nel proprio palinsesto, a programmi che possano approfondire tematiche legate all’attualità.

Coronavirus, Mediaset, stravolge la programmazione

Così l’epidemia da Coronavirus ha ripercussioni anche sui principali canali di comunicazione e informazione come la tv. Il miglior antidoto contro il panico e la psicosi si conferma essere, in questi giorni più che mai, una buona dose di informazioni corrette.

A questo pro è stato necessario rivedere in toto la programmazione televisiva di questa settimana, già particolarmente rivista anche in precedenza a causa dell’impossibilità di poter ospitare il pubblico negli studi proprio per non infrangere il protocollo precauzionale previsto dal Governo.

Sospesi Verissimo, Domenica Live e #CR4 La repubblica delle Donne

Nel recente comunicato diffuso dalla rete, Mediaset ha così annunciato di aver messo mano alla programmazione nell’intento di rafforzare e lasciar spazio ai programmi di informazioni su eventi, cronaca e attualità. Previste dunque 7 serate su 7 su Rete4 dedicate agli aggiornamenti sulla situazione italiana e in particolar modo legata alla diffusione del Covid-19.

“Mediaset ha deciso quindi di sospendere – si legge nel comunicato – solo per questa fase, i programmi come #CR4 La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta“. Diverso il discorso per programmi come quello della Panicucci, Mattino Cinque e Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque, che vedranno invece variato solamente il copione al proprio interno, rivolto alla trattazione di hardnews.

