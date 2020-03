Attraverso il suo account Instagram Emma Marrone avrebbe risposto una volta per tutte ad alcune domande dei suoi follower che hanno temuto una recente rottura tra la cantante salentina e la sua amica Alessandra Amoroso.

Ad insinuare il dubbio nei fan delle due ex studentesse di Amici il fatto che da un po’ le amiche cantanti hanno interrotto il loro consueto appuntamento delle dirette Instagram insieme. Che tra loro sia successo qualcosa? Se lo chiedono in tanti, ai quali risponde proprio una Emma spazientita.

Il precedente tra Emma e Alessandra

A scatenare i sospetti, però, c’è anche un precedente.

Pare che la Amoroso si sia stata colta di sorpresa durante una diretta di Emma, scoprendo poi di essere seguita da oltre 2000 persone.

Nel ricordo di quest’episodio, il continuo rimandare delle dirette insieme della Marrone e l’amica ha fatto nascere l’ipotesi tra alcuni fan che le due avessero litigato. Niente di più falso e a chiarire la cosa ci avrebbe pensato Emma in persona, durante una diretta.

Emma Marrone rassicura tutti

Le parole di Emma avrebbero dunque rassicurato i follower, negando qualsiasi tipo di screzio tra lei e l’amica collega.

“Penso di esser stata chiara: io e Alessandra siamo amiche” ribadisce quasi infastidita.

Eppure l’interrogativo resta: allora come mai rimandare le dirette? E sarebbe stata la stessa Marrone a svelare la verità: “Abbiamo rimandato le dirette perché lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia“. Ma la cantante salentina sembra essere molto irritata dalle false notizie che circolerebbero riguardo ad una lite tra lei e Alessandra e sbotta. “Non servono a nulla tutte queste put…ate che inventano!

“. Insomma non ci sarebbe di che preoccuparsi, Emma e Alessandra sono amiche come sempre e il loro legame è più forte che mai, i fan non hanno di che preoccuparsi.