Barbara D’Urso ha negato in diretta a Live – Non è la D’Urso ogni possibilità di vedere raddoppiata la messa in onda del programma nei prossimi giorni. L’ipotesi di trasmettere Live non solo la domenica, ma anche il martedì sera, non ha così trovato terreno fertile. Al posto di Barbarella, martedì 24 Canale 5 trasmette uno speciale del Tg5 sulla lotta contro il Coronavirus.

Barbara D’Urso smentisce tutto

Niente doppio appuntamento settimanale per Live – Non è la D’Urso. Negli scorsi giorni Canale 5 aveva annunciato di voler mandare in onda il programma di Barbarella due volte a settimana: il martedì e (come consuetudine) la domenica sera.

Questo stravolgimento di palinsesto avrebbe dovuto cominciare proprio da martedì 24, ma c’è stato un dietrofront da parte dell’azienda. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice domenica sera nella diretta di Live, dove ha dichiarato: “Devo confessarvi una cosa: man mano che passano i giorni, qui per noi al centro di produzione di Milano diventa sempre più complicato. Perché siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, ai cameraman, ai tecnici. Tutte le sere Mediaset garantisce una diretta su Rete4, quindi, le squadre e i tecnici sono quelli.

Sono pochi. Per cui, non siamo in grado di garantire di essere dopodomani sera in onda. Lo saremo a breve“.

Cesara Buonamici sostituisce Barbarella

L’emergenza Coronavirus ha così colpito anche Mediaset e tutto il suo personale, costantemente impegnato in questi giorni. A tappare il buco lasciato vuoto da Live – Non è la D’Urso ci pensano Cesara Buonamici e Luciano Onder. La giornalista e il divulgatore scientifico, infatti, vanno in onda martedì 24 in prima serata con lo speciale del Tg5 “È guerra totale, ma quando finirà?

“. Nello speciale verrà fatto il punto sull’attuale emergenza sanitaria che sta attanagliando l’Italia, con collegamenti da tutto il Paese e l’intervento di esperti del settore. Se Live – Non è la D’Urso tornerà con un doppio appuntamento dalla prossima settimana, non è ancora dato saperlo. In attesa di aggiornamenti, la messa in onda del programma di Barbara resta invariata: ogni domenica sera su Canale 5.