La situazione in Spagna sta precipitando e, davanti a numeri di contagi e vittime ormai simili a quelli italiani, arrivano anche cattive notizie per i vertici di governo. Pare infatti che anche la vice premier Carmen Calvo sia stata ricoverata in ospedale con un’infezione respiratoria e sia stata sottoposta a tampone per coronavirus.

Diversi positivi nella squadra di governo

Carmen Calvo non è la prima componente della squadra di governo spagnola ad accusare sintomi compatibili con il virus covi-19. Nelle settimane scorse anche le ministre Carolina Dacias ed Irene Montero sono risultate positive, così come la moglie del premier Pedro Sanchez, la first lady Begona Gomez.

Carmen Calvo ha avuto contatti con tutte queste persone.

Carmen Calvo, oltre che essere vicepresidente del Governo è Ministro della Presidenza, delle relazioni con le cortes e l’uguaglianza. È stata nominata nel luglio 2018.

Un bilancio in peggioramento

I numeri dei contagi e delle vittime in Spagna peggiorano e si avvicinano drammaticamente a quelli italiani: si parla di 33.089 contagi complessivi e 2182 morti (con un incremento di 462 vittime nelle ultime ore).

Le dichiarazioni dell’Oms: “Sta accelerando”

Poche ore fa, l’Oms ha fatto un annuncio preoccupante sulla velocità del virus nell’espandersi a livello globale: pare che il contagio stia accelerando: “Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso segnalato a quota 100.000.

Ci sono voluti 11 giorni per i secondi 100.000 casi e solo 4 giorni per arrivare a 300.000. Ora sono stati segnalati all’Oms oltre 300.000 casi, da ogni paese del mondo”.