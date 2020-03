L’Europa asserragliata dalla minaccia dell’epidemia di Coronavirus, si rintana in casa. Chi prima e chi dopo siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudine e il nostro stile di vita, costretti da un momento all’altro dalla quarantena.

Sicuramente i social ci aiutano ad alleviare questa situazione mantenendo i contatti con i nostri affetti, o godere della compagnia dei nostri beniamini attraverso le dirette. E in alcune zone del mondo sono le autorità a sdrammatizzare le circostanze e smorzare la tensione, come è accaduto in Spagna. L’episodio è stato ripreso e pubblicato, immediatamente è diventato virale.

La scena si è consumata tra le strade di Maiorca, isola delle Baleari, attraversate dagli agenti di polizia per un controllo del rispetto delle restrizioni dettate dal lockdown. Ma più che una ronda, gli agenti si sono esibiti in una sorta di parata. Scesi dalle auto, armati di chitarra, i poliziotti hanno dedicato una serenata agli abitanti dell’isola.

Dai balconi i cittadini hanno risposto con entusiasmo, unendosi al coro. Sicuramente un gesto, quello degli agenti, che avrà portato un po’ di allegria nella vita delle persone costrette in casa a causa dell’emergenza Covid-19.

La Spagna, poi, dopo l’Italia è il paese che in Europa conta il maggior numero di contagi 39676 e il più alto numero di decessi, 2800. Di certo un po’ di distrazione non guasta.

La scena è stata prontamente ripresa, probabilmente con uno smartphone. Postata sui social, la serenata è subito diventata virale.

The Police in Mallorca, Spain making rounds around villages on lock down to do this 😭



To alleviate the anxiety of the people and to keep them entertained ❤ pic.twitter.com/lHZCnKmxgr