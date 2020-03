Morto a 51 anni l’ex fidanzato di Jennifer Lopez, David Cruz. Lo riporta TMZ, secondo cui il decesso dell’uomo – che per 10 anni fu al fianco della popstar – sarebbe avvenuto in un ospedale di New York.

Morto l’ex fidanzato di Jennifer Lopez

La notizia della morte di David Cruz, storico ex di Jennifer Lopez, è rimbalzata sui tabloid di mezzo mondo dopo il lancio fatto da TMZ. È stato proprio il sito americano a diffondere alcuni dettagli del decesso del 51enne, per anni legato sentimentalmente alla star prima della sua definitiva consacrazione nel mondo della musica.

Cruz, sarebbe morto durante il ricovero al Mount Sinai West Hospital di Manhattan, in seguito all’insorgenza di alcune complicanze di una malattia cardiaca non meglio specificata nelle informazioni finora emerse.

TMZ riporta le parole dell’attuale compagna di Cruz, Isa: “Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini.

Si assicurava sempre di finire le cose con un ‘ Ti amo“.

David Cruz: un amore lungo 10 anni

La love story tra Jennifer Lopez e David Cruz sarebbe iniziata quando lei aveva appena 15 anni e lui 16. Un amore nato tra i banchi di scuola, secondo quanto emerso, e andato avanti per circa 10 anni.

La rottura definitiva sarebbe arrivata proprio mentre l’artista iniziava ad assaporare la fetta più gustosa del successo, e stava conquistando terreno nel dorato mondo dello spettacolo su scala planetaria.

Dopo la fine del loro rapporto, la popstar ha avuto diverse relazioni importanti (dal ballerino Cris Judd a Ben Affleck, fino alle nozze con Marc Anthony, padre dei suoi gemelli da cui si è separata nel 2011) e attualmente è legata ad Alex Rodriguez. David Cruz, invece, ha incontrato un’altra donna, Isa, con cui ha condiviso gli ultimi 18 anni della sua esistenza e ha formato una famiglia.